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رسميا.. كومو يعلن التعاقد مع أندريا بيلوتي من روما

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أحمد جودة - القاهرة - نجح نادي كومو الإيطالي في التعاقد بشكل رسمي مع أندريا بيلوتي، مهاجم نادي روما ليكون لاعبًا للفريق في الموسم الجديد.

وصعد نادي كومو حديثًا إلى الدوري الإيطالي تحت قيادة أوسيان روبرتس وسيسك فابريجاس.

وقضى بيلوتي النصف الثاني من الموسم الماضي كلاعب معارا إلى نادي فيورنتينا ونجح في خطف الأضواء معه.

تعاقد كومو مع بيلوتي من روما

وأعلن نادي كومو في بيان رسمي له أنه نجح في التواصل إلى اتفاق نهائي ورسمي مع أندريا بيلوتي من نادي روما مقابل 4.5 مليون يورو.

وشارك بيلوتي الموسم الماضي مع فيورنتينا في تسعة وعشرون مباراة، وسجل خلالهم ستة أهداف، في حين صنع هدفين  لأصدقائه خلالهم.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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