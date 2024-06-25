نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. كومو يعلن التعاقد مع أندريا بيلوتي من روما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح نادي كومو الإيطالي في التعاقد بشكل رسمي مع أندريا بيلوتي، مهاجم نادي روما ليكون لاعبًا للفريق في الموسم الجديد.

وصعد نادي كومو حديثًا إلى الدوري الإيطالي تحت قيادة أوسيان روبرتس وسيسك فابريجاس.

وقضى بيلوتي النصف الثاني من الموسم الماضي كلاعب معارا إلى نادي فيورنتينا ونجح في خطف الأضواء معه.

تعاقد كومو مع بيلوتي من روما

وأعلن نادي كومو في بيان رسمي له أنه نجح في التواصل إلى اتفاق نهائي ورسمي مع أندريا بيلوتي من نادي روما مقابل 4.5 مليون يورو.

وشارك بيلوتي الموسم الماضي مع فيورنتينا في تسعة وعشرون مباراة، وسجل خلالهم ستة أهداف، في حين صنع هدفين لأصدقائه خلالهم.