نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مران الزمالك| جلسة تجمع جوميز باللاعبين.. وتدريبات تأهيلية لخماسي الفريق.. تعليمات خاصة لـ "أوباما" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز، استعدادًا للفترة المقبلة.



وعقد المدير الفني جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، شرح خلالها جوميز بعض الأمور الفنية والخططية لتنفيذها في مران اليوم، وطالب اللاعبين بالتركيز في التدريبات وبذل أقصى جهد.



وبعد ذلك عقد جوميز جلسة خاصة مع يوسف أوباما لاعب الفريق لمنحه بعض التعليمات الخاصة لتنفيذها في مران اليوم استعدادًا للمرحلة المقبلة.



وأدى اللاعبون فقرة تدريبات بدنية تحت قيادة جواو ميجيل مخطط الأحمال في بداية المران للحفاظ على معدلات اللياقة البدنية.



وأدى الخماسي محمود عبد الرازق "شيكابالا" والتونسي سيف الجزيري والفلسطيني ياسر حمد وأحمد فتوح ومحمود حمدي "الونش" تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم.



وخاض لاعبو الزمالك فقرة فنية تحت إشراف الجهاز الفني لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية، قبل أن يخوض اللاعبون تقسيمة فنية في منتصف الملعب.



وحرص جوزيه جوميز على توجيه اللاعبين باستمرار خلال التقسيمة الفنية وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون لتلافي تكرارها.