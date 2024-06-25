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أحمد جودة - القاهرة - يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة منتخب إنجلترا ضد سلوفينيا مباشر دون تقطيع | اليورو 2024

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة منتخب إنجلترا ضد سلوفينيا مباشر دون تقطيع | اليورو 2024.. يخوض منتخب إنجلترا لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء، مواجهة حاسمة أمام نظيره منتخب سلوفينيا،في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

وتُعدّ هذه المباراة بمثابة "كسر عظم" لكلا المنتخبين،حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز وانتزاع بطاقة التأهل إلى دور الـ 16.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة إنجلترا وسلوفينيا من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

إنجلترا وسلوفينيا في مواجهة حاسمة لتحديد مصير التأهل في يورو 2024

يدخل منتخب إنجلترا المباراة وهو يتصدر المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط،بعد تعادله مع الدنمارك وفوزه على صربيا.

بينما تأتي سلوفينيا في المركز الثاني برصيد نقطتين،متساوية مع الدنمارك، بعد تعادلها مع كل من إنجلترا والدنمارك.

يُدرك منتخب إنجلترا أهمية هذه المباراة،ويسعى لتجنب أي مفاجآت قد تُطيح به من حسابات التأهل.

من ناحية أخرى،يُدرك منتخب سلوفينيا صعوبة المهمة،لكنّه سيقاتل بكل ما أوتي من قوة لتحقيق الفوز وحجز مكان له في دور الـ 16.

تُقام المباراة على ملعب "راين إنرجي" في مدينة كولن الألمانية،وتهدف إنجلترا إلى تقديم أداء قوي يُعيد لها الثقة بعد التعادل مع الدنمارك.

بينما تخطط سلوفينيا لمفاجأة إنجلترا وتحقيق فوز تاريخي يُؤهلها إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخ مشاركتها في البطولة.

وتُعدّ هذه المباراة بمثابة فرصة رائعة للجماهير للاستمتاع بمباراة قوية مليئة بالإثارة والتشويق.

موعد مباراة إنجلترا وسلوفينيا



يترقب عشاق كرة القدم موعد مباراة إنجلترا وسلوفينيا،التي تقام مساء اليوم الثلاثاء،في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

وتُقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة،على ملعب "راين إنرجي" في مدينة كولن الألمانية.

القنوات الناقلة مباراة إنجلترا وسلوفينيا في يورو 2024 القنوات الناقلة

تُذاع جميع مباريات بطولة أمم أوروبا 2024، بما في ذلك مباراة إنجلترا وسلوفينيا، حصريًا على قنوات شبكة بي إن سبورتس القطرية.

وإليك بعض التفاصيل الإضافية عن القنوات الناقلة:

beIN Sports Max 1: هي القناة الرئيسية التي ستبث المباراة بشكل مباشر.

تتوفر قنوات بي إن سبورتس على مختلف الناقلات الفضائية، مثل نايل سات وسهيل سات وعرب سات.

يمكنك الاشتراك في بي إن سبورتس من خلال موقعها الإلكتروني أو من خلال موزعيها المعتمدين.

جدول ترددات قنوات بي إن سبورتس على النايل سات

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز التعديل beIN Sports 1 12526 أفقي 27500 2/3 beIN Sports 2 12576 أفقي 27500 2/3 beIN Sports 3 12604 أفقي 27500 2/3 beIN Sports Max 1 10810 عمودي 27500 2/3 beIN Sports Max 2 10850 عمودي 27500 2/3 beIN Sports Max 3 12632 أفقي 27500 2/3

تشكيل إنجلترا المتوقع أمام سلوفينيا



ومن المتوقع أن يبدأ منتخب إنجلترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جورادن بيكفورد

خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، مارك جيهي، كيران تريبيير

خط الوسط: كونور جالاجير، ديكلان رايس، جود بيلينجهام

خط الهجوم: بوكايو ساكا، هاري كين، فيل فودين.

ترتيب منتخب إنجلترا وسلوفينيا في مجموعتهما



ويتصدر منتخب إنجلترا حاليا ترتيب المجموعة الثالثة بـ4 نقاط، بفوز وتعادل، ويسعى إلى مواصلة مسيرته في مباراة اليوم.

ويحتل منتخب سلوفينيا المركز الثالث بنقطتين من تعادلين أمام صربيا والدنمارك.