النمسا تهزم هولندا وتتأهل الدور الثاني وفرنسا تتعادل مع بولندا

النمسا تهزم هولندا وتتأهل الدور الثاني وفرنسا تتعادل مع بولنداحقق المنتخب النمساوي فوزاً مثيراً على حساب نظيره الهولندي3-2 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات من يورو 2024.وتقدم المنتخب النمساوي عن طريق دونيايل مالين بالخطأ في مرماهفي الدقيقة 6، ثم تعادلت هولندا عن طريق كودي جاكبو في الدقيقة 47.وفي الدقيقة 59 تقدمت النمسا عن طريق رومانو شميد في الدقيقة 59، ثم سجل ممفيس ديباي هدف التعادل لهولندا في الدقيقة 75.وفي الدقيقة 80 سجل مارسيل سابيتزر هدف الفوز لصالح النمسا.ورفع المنتخب النمساوي رصيده إلى 6 نقاط ويتأهل كمتصدر عن المجموعة الرابعة، بينما تجمد رصيد هولندا عند 4 نقاط وتتأهل كأفضل ثوالث.

وفي نفس المجموعة خيّم التعادل الإيجابي (1-1) على مواجهة فرنسا وبولندا في المرحلة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة ضمن منافسات بطولة أمم أوروبا 2024™.

وبادر كيليان مبابي بافتتاح النتيجة لللمنتخب الفرنسي في الدقيقة 56 من ركلة جزاء.

وأدرك روبرت ليفاندوفسكي التعادل للبولنديين في الدقيقة 79 بذات الطريقة (ركلة جزاء).

وبذلك تموقعت فرنسا التي ضمنت العبور سابقاً إلى ثمن النهائي في المركز الثاني.