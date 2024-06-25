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أحمد جودة - القاهرة - يأمل خفيتشا كفاراتسخيليا نجم جورجيا في الحصول على قميص كريستيانو رونالدو بعد المباراة مع المنتخب البرتغالي غدا الأربعاء، لكنه يتطلع أولا لتحقيق مفاجأة بالفوز على البرتغال والتأهل لدور الـ16 في بطولة أمم أوروبا 2024.

كفاراتسخيليا: أتمنى الحصول على قميص رونالدو بعد مباراة البرتغال وجورجيا

وضمن منتخب البرتغال صدارة المجموعة بعد فوزه على التشيك 1/2 وتركيا 3/صفر بينما يتذيل منتخب جورجيا الترتيب بنقطة واحدة بعد الخسارة 3/1 أمام تركيا والتعادل مع التشيك 1/1.

وإذا فازت جورجيا على رونالدو ورفاقه، ستتأهل مباشرة للدور الثاني بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى بين التشيك وتركيا، أما التعادل فلن يكون كافيا لتأهل جورجيا.

وقال الفرنسي ويلي سانيول مدرب جورجيا: "إنها لحظة رائعة وتعني لنا الكثير، إننا متحمسون للغاية".

واستدرك "لكننا سنواجه البرتغال، وفرصتنا ضعيفة لكن فريقي سيفعل كل ما في وسعه لاستغلالها".

وقدم منتخب جورجيا أداء رائعا في البطولة التي تقام بألمانيا، وكاد أن يسجل التعادل في مرمى تركيا بالثواني الأخيرة قبل أن ترتد الهجمة بهدف ثالث في شباكه، ثم حصل على أول نقطة في تاريخه في كأس الأمم بالتعادل مع التشيك.