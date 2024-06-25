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أحمد جودة - القاهرة - يأمل اللاعب الأوكراني سيرهي سيدورتشوك أن يواصل منتخب بلاده رحلته الخيالية في كأس أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا قبل ملاقاة بلجيكا غدا الأربعاء في ختام دور المجموعات من البطولة القارية.

سيدورتشوك‏: فوز أوكرانيا على بلجيكا سيعني الكثير لهذا السبب

ويحتاج منتخب أوكرانيا إلى الفوز لضمان تأهله لدور الستة عشر حيث تتساوى المنتخبات الأربعة بالمجموعة الخامسة برصيد ثلاث نقاط.

وقال سيدورتشوك ‏ اليوم الثلاثاء "عندما تتحدث عن شيء ما بصخب فإن الصدى سيكون عاليا للغاية أيضا، لذا أعتقد أنه ينبغي علينا أن نلتزم الصمت وأن نبذل أقصى ما في وسعنا، وسنرى غدا ما يمكننا فعله".

ويسعى منتخب أوكرانيا لبلوغ الأدوار الإقصائية لبطولة كبرى للمرة الثالثة في تاريخه، بعد أن نجح في مبتغاه في مونديال 2006 ويورو 2020.

ويدرك سيدورتشوك ‏ أهمية الفوز على بلجيكا بالنسبة للشعب الأوكراني الذي يعاني من توابع الغزو العسكري الروسي.

وأوضح "بالنسبة للشعب الأوكراني كل مباراة وكل حدث مثل هذا يعني الكثير، هذا يعني أن بإمكانهم العودة إلى الحياة قبل الحرب".