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أحمد جودة - القاهرة - أكد مورات ياكين المدير الفني لمنتخب سويسرا أن فريقه عليه أن يلعب بدقة وفاعلية من أجل الوصول لشباك الحارس جيانلويجي دوناروما في المواجهة أمام إيطاليا في ثمن نهائي يورو 2024.

مدرب سويسرا: علينا أن نتحلى بالدقة والفاعلية أمام إيطاليا

وقال ياكين في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء "دوناروما تصدى لكرات مستحيلة".

ويرى ياكين ان منتخب سويسرا يمتلك "قدرا كافيا من الكفاءة والخبرة" حتى وأن كانت الأدوار الإقصائية لها ضغوط مختلفة.

وأشار "نتطلع للمواجهة، الكثير من الأمور صبت في صالحنا حتى الآن".

وبدأ منتخب سويسرا مشواره في يورو 2024 بالفوز على المجر ثم تعادل مع اسكتلندا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن ستة من لاعبي منتخب سويسرا يحترفون في الدوري الإيطالي.