نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالاك يرشح نجم دورتموند لحل أزمة دفاع ألمانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرى مايكل بالاك قائد منتخب ألمانيا السابق أن لاعب خط الوسط إيمري تشان بإمكانه أن يؤدي مهام قلب الدفاع وسط ثلاثة أو أربعة لاعبين في الخط الخلفي، إذا قرر المدرب يوليان ناجلسمان أنه يحتاج لمزيد من الخبرة في دفاعه.

ومن المتوقع أن يشارك نيكو شلوتربيك لاعب بوروسيا دورتموند مع فالديمار أنطون لاعب شتوتجارت وروبن كوخ لاعب آينتراخت فرانكفورت في قلب الدفاع لكنهم يفتقدون للخبرة.

لكن بالاك رشح إيمري تشان ليلعب بجوار زميله في الفريق شلوتربيك، قائلا إن قائد دورتموند خيار جيد للغاية وسبق له اللعب كقلب دفاع في الدوري الألماني.

ودخل تشان قائمة منتخب ألمانيا بعد استبعاد ألكسندر بافلوفيتش ليلة المباراة الافتتاحية للبطولة، وشارك في مباراتين بخط الوسط وسجل هدفا في الفوز على اسكتلندا بنتيجة 1/5 في مباراة الافتتاح.

وصرح بالاك عبر قناة ماجنيتا "إذا غاب تاه وروديجر، فهو أمر ليس رائعا"