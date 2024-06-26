نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفراجة كبيرة لبرشلونة بشأن التعاقد مع فيليكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر صحفية عن انفراجة كبيرة لنادي برشلونة الإسباني بشأن التعاقد مع النجم البرتغالي جواو فيليكس لاعب نادي أتلتيكو مدريد خلال الميركاتو القادم.

وكانت إعارة جواو فيليكس إلى نادي برشلونة انتهت بنهاية الموسم الماضي وعاد إلى صفوف نادي أتلتيكو مدريد مرة أخرى حيث يسعى البارسا لضم اللاعب مرة أخرى.

وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية فإن قيمة فيليكس التسويقية في انخفاض مستمر حيث أنه وصلت إلى 30 مليون يورو بعد أن كانت 100 مليون منذ عدة سنوات.

كما أكدت الصحيفة أنه من المتوقع أن تنخفض قيمة فيليكس التسويقية أيضا وبصورة كبيرة بسبب عدم مشاركته مع المنتخب البرتغالي في الجولة الأولى من أمم أوروبا.

ويسعى مسؤولي نادي برشلونة للحفاظ على جواو فيليكس في الفترة القادمة وبمبلغ منخفض بسبب الأزمة الاقتصادية للنادي.