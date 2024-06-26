نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مباراة إنجلترا وسلوفينيا اليوم الثلاثاء في يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط منتخب إنجلترا في فخ التعادل السلبي ضد نظيره منتخب سلوفينيا ضمن منافسات بطولة أمم أوروبا لهذه النسخة 2024.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، نتيجة مباراة إنجلترا ضد سلوفينيا في المباراة التي جمعت بين المنتخبين على ملعب راين إنرجي في الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة.



وتعادل إنجلترا مع سلوفينيا دون أهداف، وذلك في المباراة التي انطلقت مساء اليوم الثلاث والموافق الخامس والعشرين من يونيو.

وأدى تعادل الفريقين إلى منح الصدارة لمنتخب إنجلترا بفارق نقطتين عن منتخب سلوفينيا الذي واجهه مساء اليوم.

ترتيب مجموعة إنجلترا وسلوفينيا

1- إنجلترا برصيد خمس نقاط

2- الدنمارك برصيد ثلاث نقاط

3- سلوفينيا برصيد ثلاث نقاط

4- صربيا برصيد نقطتين