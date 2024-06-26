نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| قضي الأمر.. الزمالك يستكمل مسابقة الدوري وهذا موعد الظهور الأول بعد الأزمة (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب موقفهم النهائي من إستكمال مسابقة دوري نايل للموسم الجاري بعد اعتذار النادي عن خوض مباراة الأهلي في القمة 128.

الزمالك يستكمل مباريات الدوري

وعلم موقع دوت الخليج الرياضي أن مجلس إدارة نادي الزمالك استقر على استكمال مباريات دوري نايل للموسم الحالي بعد إعلان رابطة الأندية جدول المؤجلات.

وأخطر مجلس إدارة نادي الزمالك الجهاز الفني بخوض مباراة سيراميكا كليوباترا القادمة مساء يوم السبت المقبل ضمن إطار منافسات بطولة دوري نايل.

ومن المنتظر أن يعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة نادي الزمالك موقف النادي النهائي بعد اجتماعات ممتالية لمجلس الإدارة على ضوء الأزمة الشهيرة.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة السابعة مساء السبت المقبل على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

من الجدير بالذكر أن رابطة الأندية المصرية قد أعلنت عقوبات على نادي الزمالك بعد الاعتذار عن خوض مباراة الأهلي جاءت كالتالي:-

1 - تطبيق المادة 51 من لائحة المسابقات على نادي الزمالك:

- توقيع غالرامة المالية التي يحددها مجلس إدارة الرابطة.

- اعتبار نادي الزمالك مهزوم في المباراة بنتيجة 2/0

- خصم ثلاث نقاط من رصيد ناديكم بخلاف المباراة التي يعتبر فيها ناديكم مهزوما ويعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة.

- معاقبة كل من له صلة بقرار الانسحاب.

2 - إخطار النادي الأهلي بإعتباره فائزا في المباراة بنتيجة 2/0.