ترتيب المجموعة الثالثة بعد تعادل إنجلترا وسلوفينيا في يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث العديد من الجمهور في كل مكان خلال الساعات القليلة الماضية، عن ترتيب المجموعة الثالثة بعد تعادل منتخب إنجلترا وسلوفينيا في مشوار يورو 2024.

وتعادل منتخب إنجلترا مع نظيره منتخب سلوفينيا سلبيًا في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء الثلاث والموافق الخامس والعشرين من يونيو.

وجمع ملعب راين إنرجي المباراة التي كان ينتظرها الجمهور من كل مكان والتي شهدت التعادل السلبي بين الفريقين ليتأهل منتخب سلوفينيا لأول مرة في تاريخه إلى الأدوار الإقصائية في البطولة.

ترتيب مجموعة إنجلترا وسلوفينيا في أمم أوروبا

وبتعادل اليوم حصد منتخب إنجلترا المركز الأول في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة وذلك برصيد خمس نقاط من خلال ثلاث مباريات خاضها.

بينما جاء منتخب الدنمارك في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط وبفارق الأهداف مع منتخب سلوفينيا وتذيل منتخب صربيا الترتيب برصيد هدفين.