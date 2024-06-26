نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجدي عبد الغني: ما حدث بشأن حكام القمة إهدار مال عام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي مجدي عبد الغني، إنه تعجب من تواجد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة مع حكام مباراة القمة أثناء زيارتهم للإهرامات.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: مفترض أن وليد العطار لديه العديد من الالتزامات في اتحاد الكرة، وكان لا بد من عدم تواجده مع حكام مباراة القمة، لإنه دي حاجة ملهاش لازمة.

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وتابع قائلًا: ما دام مباراة القمة كان عليها تكهنات من عدم إقامتها، فكان لا بد من تعيين حكام مصريين لإدارة المباراة لتوفير الدولارات التي ذهبت هدر.

وأردف: جدول المؤجلات الذي تم إعلانه اليوم من الاسبوع السابع عشرة، لم أفهمه أطلاقا، واتسائل أين كأس مصر وجدول مباريات كأس مصر، والأهلي سيلعب كل ثلاث أيام مباراة وهذا سيهلك لاعبي الأحمر.

وواصل: هل منطقي أن يلعب فريق كل ٣ ايام مباراة في هذا الارتفاع من درجات الحرارة ولماذا غير قادرين على اتخاذ قرار، أو وضع جدول مناسب للدوري.

وأكمل: فلوس حكام مباراة. القمة، هل هؤلاء الحكام يستحقون أخذ كل هذه الفلوس من اتحاد الكرة، وما حدث بشأن رواتب حكام القمة إهدار مال عام، انت جايب حكام تمنحهم دولارات على الفاضي.

وأختتم نجم الكرة المصرية: الأمور تتفاقم للأسوأ وليس هناك رؤية، ولا يوجد مسؤول يفكر في مصلحة البلد، وكل واحد ينظر إلى مصالحه الشخصية.