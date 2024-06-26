نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. خبير لوائح يكشف موقف الزمالك بعد الانسحاب من القمة.. وقيمة الغرامة المالية الموقعه عليه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف عامر العمايرة خبير اللوائح، موقف نادي الزمالك بعد انسحابه من خوض مباراة القمة أمام الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موقف الزمالك بعد الانسحاب من القمة

وقال عامر العمايرة خبير اللوائح فى تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC MASR 2: "الظروف القهرية هي التأخر عن موعد المباراة وعدم تقديم بطاقات اللاعبين بجانب العدد القانوني للفريق".

وتابع: "الزمالك لا ينطبق عليه أي شرط من شروط الظروف القهرية في أزمة القمة، الأبيض يعتبر منسحبا من المباراة".

وكشف: "الغرامة الأقرب توقيعها على الزمالك بعد الانسحاب من القمة 100 ألف جنيه بجانب الخسائر المالية الأخرى".

وشدد: "يحق للمسابقات إحالة الزمالك للانضباط للتحقيق في صاحب قرار انسحاب الفريق في القمة".

وأردف: "الأهلي محصن في أزمة القمة بعد إبلاغه بقرار انسحاب الزمالك وفوزه اعتباريا".

واختتم عامر العمايرة خبير اللوائح، حديثه قائلًا: "الأهلي يستطيع التصعيد دوليا من أجل تعويض الخسائر الناتجة عن انسحاب الزمالك وعدم إقامة القمة".