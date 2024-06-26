رئيس نادي إنبي يدعو إلى إعادة هيكلة المنظومة الرياضية ويطالب برحيل المسؤولين الحاليين بلا رجعة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، على ضرورة إعادة هيكلة المنظومة الرياضية في مصر، مشيرا إلى أن الجدول المؤجل لمباريات الدوري يتم تغييره بشكل متكرر دون استقرار.

رئيس نادي إنبي يدعو إلى إعادة هيكلة المنظومة الرياضية

أوضح الشريعي خلال مداخلته في برنامج "بوكس تو بوكس"، أن نادي إنبي تلقى خطابا في الثالثة ظهرا بتاريخ 4 أبريل لخوض مباراة مع الأهلي، مما أدى إلى تعطيل الجدول الأصلي وإحداث تداخلات كبيرة.

وأضاف: "كان من الممكن لفريق الداخلية أن يواجه الأهلي أولا دون أي ارتباطات في هذا التوقيت، إلا أن التخبط الإداري أدى إلى تعاقب مباراتين بين الفريقين في فترة زمنية ضيقة جدا".

وأوضح:"استيائه من استلام إشعار رسمي بخوض المباراة قبل أربعة أيام فقط، معتبرًا ذلك إهمالا كبيرا من جهة الإدارة المسؤولة".

وشدد على أهمية إجراء تغييرات جذرية في إدارة المسابقات الرياضية، مؤكدا أن هناك خللا واضحا يؤثر على كافة الأندية، ودعمه لأي جهة تسعى لإصلاح هذه المنظومة المعيبة.

أشار الشريعي إلى العقوبات المفروضة على الأندية بسبب أخطاء التحكيم أنها يجب أن تكون محددة