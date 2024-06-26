المقاولون العرب: نعيش في مسلسل فوضى الكرة المصرية.. ونؤيد نادي الزمالك في قراره

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمد عادل فتحي المشرف العام علي الكرة بنادي المقاولون العرب، عن حكام بطولة الدوري المصري الممتاز، وعن مباراة فريقه أمام بيراميدز في الدوري العام.

المقاولون العرب: نعيش في مسلسل فوضى الكرة المصرية

وقال محمد عادل فتحي المشرف العام علي الكرة بنادي المقاولون العرب عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC MASR 2: "إحنا عايشين في مسلسل فوضى الكرة المصرية".

وتابع: "هل خضع الحنفي لاختبارات سرية لا يعلم أحد عنها، ولا نتوقع الاستجابة لمطلبنا بإعادة مباراة بيراميدز".

وشدد: "أؤيد نادي الزمالك أن ليس هناك عدالة في أي شئ سواء التحكيم أو توزيع المباريات، ولن يكون هناك احترافية في الكرة المصرية ما دام هناك فوضى".

وأضاف: "الأهلي والزمالك لم يلعبا أي مباراة في الرابعة عصرا مثل باقي الأندية، اعترضنا بشكل رسمي على موعد مباراة المقاولون المقبلة في الرابعة عصرا".

وأكمل: "هل من المنطق أن يلعب المقاولون الجمعة المقبلة في درجة حرارة 50 فهو أمر محرم دوليا".

واستكمل: "لم نعترض قبل مباراة بيراميدز حتى نتقصى الحقائق عما قيل عن الحكم، والتحكيم ظلم كل الفرق من أول الأهلي وحتى المقاولون العرب".

واختتم محمد عادل فتحي المشرف العام علي الكرة بنادي المقاولون العرب، حديثه قائلًا: "حال رفض طلبنا إعادة مباراة بيراميدز سندرس الموقف قبل التصعيد".