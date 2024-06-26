المقاولون العرب يهدد بالتصعيد في أزمة مباراة بيراميدز ويطالب بإعادتها

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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد عادل، المشرف العام على فريق المقاولون العرب، أن وجود الحكم محمد الحنفي في إدارة مباراة فريقه أمام بيراميدز يشكل خرقا للوائح الرياضية.

المقاولون العرب يهدد بالتصعيد في أزمة مباراة بيراميدز

وأشار عادل في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" على قناة etc، إلى أن اللائحة تمنع حكام فشلوا في اجتياز الاختبارات من تولي مهام إدارة المباريات.

وأوضح:" أن النادي قدم شكوى رسمية لرابطة الأندية المصرية، مطالبا بإعادة المباراة التي جرت برئاسة الحنفي، وأنهم ينتظرون ردا رسميا قبل اتخاذ خطوات قانونية إضافية للدفاع عن حقوقهم.

شدد:"على ضرورة تحقيق الاحترافية اللازمة في إدارة كرة القدم المصرية، معبرا عن استيائه من الأخطاء المتكررة التي تؤثر سلبا على سمعة اللعبة، مطالبا بإصلاح المنظومة لضمان معاملة عادلة لجميع الأندية.

وأوضح:"في حال عدم تلبية مطالبهم، يستعد النادي لاتخاذ خطوات تصعيدية، مؤكدا على رغبتهم في حل المشكلة بشكل هادئ وبما يتفق مع القوانين، دون إثارة البلبلة في الوسط الرياضي المصري.