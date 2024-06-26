نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف محمد صلاح من المشاركة في أولمبياد باريس مع منتخب مصر.. مفاجأة كبرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي كريم رمزي، عن موقف النجم المصري الدولي محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، من المشاركة في أولمبياد باريس، مع منتخب مصر الأولمبي.

وأكد الإعلامي كريم رمزي في برنامجه " رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" الجميع منشغل ببطولة الدوري المصري الممتاز والأزمات بين الأندية، ولا أحد ينظر إلى مصير المنتخب الأولمبي".

وتابع:" من الأفضل الانشغال بمنتخب مصر الأولمبي، عن الحديث عن مباراة الأهلي والزمالك".

وأشار:" منتخب مصر الأولمبي سيبدأ مشواره في بطولة أولمبياد باريس، يوم 14 يوليو المقبل أمام نظيره منتخب جمهورية الدومنيكان، ثم يواجه أوزبكستان يوم 27 يوليو، على أن يواجه المنتخب الإسباني في 30 يوليو".

واستكمل:" طرابزون سبور أعلن رفضه مشاركة محمود حسن تريزيجيه، مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس، على الرغم من رغبته في اللعب بالبطولة، وذلك بسبب حاجة اللاعب للمشاركة مع الفريق في بطولة الدوري الأوروبي".

موقف صلاح من المشاركة في أولمبياد باريس

كما قال كريم رمزي:" سيكون هناك صعوبة كبيرة، في انضمام محمد صلاح إلى منتخب مصر الأولمبي للمشاركة ببطولة أولمبياد باريس، لأن نادي ليفربول سيرفض ذلك بالإضافة إلى المدير الفني الجديد".

واختتم:" ميكالي يرغب بشدة في ضم مصطفى محمد للمشاركة في أولمبياد باريس مع المنتخب الأولمبي، ولكن اللاعب يعاني من إصابة في الركبة، وقد لا يتمكن من الانضمام إلى معسكر الفراعنة ".