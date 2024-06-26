الأرقام لا تنتهي في "أمم أوروبا".. والهدف 900 في "اليورو" نمساوي

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أحمد جودة - القاهرة - أرقام جديدة وأسماء تكتب بحروف من ذهب، وذلك بعد أن كتب رومانو شميد لاعب منتخب النمسا اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ بطولة كأس أمم أوروبا.

وسجل شميد الهدف الثاني لبلاده في شباك المنتخب الهولندي خلال المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من جولات دور المجموعات للنسخة السابعة عشر "يورو 2024" والتي اقتنصت خلالها النمسا بطاقة الصعود للدور ثمن النهائي كمتصدر للمجموعة الرابعة وذلك بعد أن حققت الفوز على الطواحين الهولندية بثلاثة أهداف مقابل هدف في مفاجأة من العيار الثقيل.

أرقام وإحصائيات كأس أمم أوروبا.. والهدف 900 نمساوي

حمل هدف "رومانو شميد" الرقم 900 في تاريخ منافسات أمم أوروبا منذ انطلاقها عام 1960 في فرنسا.

فيما حمل أول هدف في تاريخ اليورو توقيع اللاعب اليوغوسلافي "ميلان جاليتش" بمرمى منتخب الاتحاد السوفيتي في نسخة فرنسا 1960.

بينما كان هدف الفرنسي "آلان جيريس" في شباك بلجيكا بنسخة عام 1984 في فرنسا الهدف رقم 100 في تاريخ اليورو.

وحمل الهدف رقم 200 توقيع الدنماركي "كيم فيلفورت" في مرمى ألمانيا بنسخة عام 1992.

وكان للسلوفيني زلاتكو زاهوفيتش نصيب في الأهداف المئوية وذلك بعد تسجيله هدفا في مرمى إسبانيا بنسخة 2000 ليحمل الرقم 300 في معدل التهديف بالبطولة.

وحمل هدف الفرنسي "تيري هنري" في مرمى سويسرا بنسخة 2004 الرقم 400.

كما حمل هدف الإسباني "تشافي هيرنانديز" في شباك روسيا بنسخة سويسرا والنمسا 2008 الهدف رقم 500.

وسجل الهدف رقم 600 بأقدام البرتغالي "ناني" في مرمى آيسلندا بنسخة 2016.

بينما كان الهدف رقم 700 بتوقيع النمساوي ميكائيل جريجوريتش في مرمى مقدونيا الشمالية بنسخة 2020.

فيما حمل الهدف رقم 800 اسم السويسري "هاريس سيفيروفيتش" في مرمى فرنسا بنسخة 2020.

كما دون الألباني "نديم بايرامي" اسمه بحروف من ذهب، وذلك بعد أن سجل هدفًا بقميص منتخب بلاده بعد مرور 23 ثانية في مرمى إيطاليا بنسخة 2024، ليُعد بذلك أسرع هدف في تاريخ البطولة.