نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم رمزي يوجه رسالة هامة إلى الأندية بشأن منتخب مصر الأولمبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الإعلامي كريم رمزي، رسالة إلى أندية الدوري المصري الممتاز، بشأن منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، وذلك قبل انطلاق منافسات بطولة أولمبياد باريس.

كريم رمزي يعلق على انضمام اللاعبين إلى المنتخب الأولمبي

وقال كريم رمزي مقدم برنامج "رقم 10" عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" هناك بوادر أزمة لدى منتخب مصر الأولمبي، بشأن اختيار الثلاثي الكبار الذي سينضم إلى قائمة الفراعنة ".

وأضاف:" لا يوجد إجبار أن تترك الأندية لاعبيها للمشاركة في أولمبياد باريس مع المنتخب الأولمبي، حيث يوجد أندية في مصر قد ترفض انضمام لاعبيها، سواء كانوا لاعبين كبار، أو اللاعبين تحت 23 عاما ".

واستكمل:" هناك بعض الأندية الكبيرة مثل الأهلي والزمالك أو بيراميدز، قد ترفض ترك لاعبيها للانضمام إلى المنتخب الأولمبي، بحجة أنها تنافس على بطولة الدوري المصري، ومن الممكن أن تُهزم"

واختتم كريم رمزي، موجها رسالته إلى الأندية:" تملكون 30 لاعبا في قائمة الفريق، ولذلك أطالبكم ألا تبخلوا على منتخب مصر الأولمبي، بالموافقة على انضمام اللاعبين إليه".