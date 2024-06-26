نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجدي عبد الغني ينتقد إهدار المال العام في رواتب حكام مباراة القمة ويستفسر عن تواجد وليد العطار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد مجدي عبد الغني، الإعلامي بشدة تواجد وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، مع حكام مباراة القمة أثناء زيارتهم للأهرامات موضحا أن ذلك تصرف ليس له داع بسبب التزامات الأخرى التي يجب أن يكون عليها العطار في اتحاد الكرة.

تصريحات مجدي عبد الغني

وتساءل عبد الغني عن الجدول الجديد للمباريات المؤجلة وغياب جدول مناسب لكأس مصر، معبرا عن قلقه من إرهاق لاعبي الأهلي بسبب تكرار المباريات كل ثلاثة أيام في ظروف الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة.

واستنكر عبد الغني ما وصفه بإهدار مال عام في رواتب حكام مباراة القمة، مطالبا بضرورة إعادة النظر في تكاليف تلك الرواتب وتوجيهها بشكل أكثر فعالية نحو تطوير الكرة المصرية.