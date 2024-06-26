نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شريف الخشاب ينتقد تأخر بيان الزمالك ويشدد على ضرورة اللعب النظيف في الكرة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب شريف الخشاب، نجم الكرة المصرية، عن استيائه من تأخر بيان الزمالك بشأن عدم لعب مباراة القمة ومطالبته بلعب المباريات المؤجلة، معتبرا أن هذه الخطوة كان ينبغي اتخاذها منذ فترة.

شريف الخشاب ينتقد تأخر بيان الزمالك

وأضاف الخشاب في تصريحات لبرنامج "ملعب الشمس" على قناة الشمس، أنهم حذروا مرارا من عدم انتظام المسابقات والعشوائية التي تعاني منها الكرة المصرية، مشيرا إلى غياب اللعب النظيف فيها.

وأبدى شريف استغرابه من إصرار الزمالك على عدم لعب مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة بعد أن اعترض على المباراة منذ البداية، مشيرًا إلى أن هذا التصرف يتعارض مع الموقف السابق للنادي".

وأختتم الخشاب حديثه قائلا: " إن مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي كانت السبب الرئيسي وراء اصرار الزمالك على مطالبته بإعادة المباريات، معتبرا أنه كان يجب استبعاد حكام تلك المباراة بسبب الأخطاء الكارثية التي وقعت فيها".