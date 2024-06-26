نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثروت سويلم يوضح موقف رابطة الأندية من شكوى المقاولون ويؤكد دعمه للتحكيم المحلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد ثروت سويلم، المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة، على ضرورة عدم وجود أشخاص أجانب في رئاسة لجنة الحكام بمصر، مع تأكيده على هذا الموقف في عهدين سابقين بقدوم كل من مارك كلاتنبرج وفيتور بيريرا.

موقف رابطة الأندية من شكوى المقاولون

أوضح سويلم وفي حديثه خلال برنامج "بوكس تو بوكس" على قناة etc،:"وجود فجوة واضحة بين مسؤولي اتحاد الكرة ولجنة الحكام، مشيرًا إلى احتمالية بعد بيريرا عن عملية الاختيارات.

وأضاف: "سنقوم بدراسة شكوى نادي المقاولون العرب بشكل رسمي من جانب الرابطة، مؤكدًا التزامنا بالعمل المهني بشكل كامل".

وأكمل: "رابطة الأندية تعمل بشكل احترافي، ونادي المقاولون العرب يعد أحد الأندية المؤثرة، حيث يمثل كل أعضائه أندية الدوري، بينما نحن نمثل الاتحاد المصري لكرة القدم، وهدفنا هو الصالح العام".

وأوضح: "لدينا كفاءات تحكيمية متميزة في مصر، ويجب الاعتماد عليهم، حيث يترأس عصام عبدالفتاح لجنة الحكام في الإمارات، وتوقعت منذ فترة طويلة أن يفشل الأجانب في إدارة اللجان التحكيمية".

وأكد: "سنواصل تطبيق نفس الجدول الزمني للدوري حتى نهاية الموسم، وتم الإعلان عن باقي المباريات حتى الجولة الأخيرة".

وتابع: "قمنا بمحاولات كثيرة لإقناع نادي الزمالك بخوض مباراة أمام الأهلي، بما في ذلك تحويل الأمر إلى لجنة الانضباط والاستجابة لها بإيجابية، كما أن عقد فيتور بيريرا سينتهي في نهاية الموسم".

واختتم: "تمت مناقشة جميع القضايا مع مسؤولي الزمالك بحضور الوزير أشرف صبحي، وقدمنا جميع المباريات المؤجلة، وأكدوا على العدالة والشفافية التامة فيما يتعلق بتلك المباريات".