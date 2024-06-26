نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. موقف الأهلي من مشاركة إمام عاشور ومحمد عبد المنعم في الأولمبياد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإعلامي محمد شبانة أن نادي الأهلي رفض إمكانية إرسال لاعبيه إمام عاشور ومحمد عبدالمنعم للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

موقف الأهلي من مشاركة إمام عاشور ومحمد عبد المنعم

وأوضح شبانة في برنامجه "بوكس تو بوكس" على قناة etc:"أنه من الصعب على أي ناد ترك لاعبين مهمين خلال الفترة الحالية المعقدة".

وأضاف:"أن نادي الزمالك يواجه أزمة واضحة بسبب عدم فتح باب القيد، مشيرا إلى إمكانية أن يقرر النادي بيع اللاعب زيزو مقابل مبلغ كبير كحل لتلك الأزمات المالية".

أكمل:" الأحاديث الدائرة حول تجديد عقد زيزو، حيث أعلن بعض الأشخاص عن بقائه مع الفريق، مشيرا إلى أن زيزو قد يكون الحل السحري لحل أزمات النادي.

واختتم:" أن لاعبي الزمالك لم يحصلوا حتى الآن على مقدمات عقودهم، وأن هناك مستحقات متأخرة للاعبين تمتد لفترة طويلة".