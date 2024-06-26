أحمد عيد عبدالملك ينتقد توقيت اعتراضات الزمالك على جدول المباريات

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد عيد عبدالملك، نجم الكرة المصرية السابق، أن نادي الزمالك كان مطالبا باتخاذ موقف قوي منذ فترة طويلة بشأن جدول المباريات.

أحمد عيد عبدالملك ينتقد توقيت اعتراضات الزمالك

وأشار عبد الملك في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" على قناة etc، إلى أن الزمالك اعترض في الوقت الخاطئ قبل مباراة الأهلي في القمة، مما لم يعزز من قوته في الحفاظ على حقوقه".

وأضاف:" الدوري المصري يعاني من أزمة كبيرة بسبب استمرار "دوري كورونا"، مشيرا إلى أن كل الأندية تعاني من سوء التنظيم وأخطاء الحكام منذ بداية الموسم".

وأوضح: " في حال استمر الزمالك في انسحابه من بطولة الدوري، فإن اللوائح لن تطبق عليه كما يحدث في الحالات السابقة، مشيرا إلى تعنت اتحاد الكرة في تعيين الحكام رغم الأخطاء التي حدثت في لقاء المصري".

واختتم حديثه بتعليقه: " أن الدوري المصري كان في فترات سابقة أكثر انتظاما، وأن تراجع المنتخبات الوطنية جزء من نتيجة هذا الفوضى في المسابقة، مشيرا إلى أن هناك تطورات قد تحدث في موقف الزمالك من مشاركته في المباريات القادمة بالدوري المصري".