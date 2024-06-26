طارق السعيد: قرارات الزمالك تصلح الكرة المصرية والأهلي المستفيد الأكبر

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أحمد جودة - القاهرة - أكد طارق السعيد، نجم الأهلي والزمالك، أن القرارات الأخيرة التي اتخذها نادي الزمالك ستلعب دورا كبيرا في تحسين الوضع العام لكرة القدم في مصر، مشيرا أن الأهلي يعد الفريق الأكبر المستفيد من قرار عدم مشاركة الزمالك في مبارياته الأخيرة في الدوري المصري.

طارق السعيد: قرارات الزمالك تصلح الكرة المصرية

وأضاف السعيد، خلال مقابلة مع برنامج ملعب الشمس على قناة الشمس، أن هناك عوامل تسويقية كانت وراء قرار تأجيل مباريات الأهلي والزمالك إلى ساعات متأخرة من الليل، مما أثر سلبا على الأداء الرياضي والجماهيري.

وأوضح أن تأخر الزمالك في اتخاذ القرارات المناسبة كان له تأثير سلبي على النادي، مشيرا إلى ضرورة تعديل السياسات الإدارية وتحسين الإدارة الرياضية للنادي للمحافظة على مكانته وقوته في الساحة الرياضية.

واختتم السعيد حديثه بالتأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح الرياضية، مشددا على أن مصلحة الكرة المصرية تتطلب من جميع الأندية التعاون والتنسيق من أجل رفع مستوى المنافسة وتحسين الظروف الرياضية بشكل عام.