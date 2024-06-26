سيد معوض يحذر من تدهور الرياضة المصرية ويطالب بإصلاحات عاجلة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد سيد معوض، نجم منتخب مصر السابق، أن الأمور الراهنة والأزمات المستمرة في الرياضة المصرية ليست جديدة، مشيرا إلى تراجع مستمر وعودة للخلف.

سيد معوض يحذر من تدهور الرياضة المصرية

وأوضح معوض خلال حديثه في برنامج "بوكس تو بوكس" على قناة etc: أن وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، بدأ يتدخل في حل الأزمات رغم أن هذا ليس جزءا من دوره الأساسي، واعتبر ما يجري "مسرحية ليست جديدة" في إطار "الهزار المستمر" للرياضة المصرية.

وأضاف نجم المنتخب أن الجميع أصبح يعشق اللقطات الإعلامية على منصات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن اتحاد الكرة نفسه لم يكن على علم بتعيين حسام حسن لتدريب منتخب مصر، بينما كان محمد يوسف موجودا ومستعدا للعمل مع الجهاز الفني الأجنبي.

وتابع معوض الدوري المصري يعاني من مشاكل تنظيمية كبيرة، مشيرا إلى قلة جودة الملاعب وصعوبة الأجواء التي تقام فيها المباريات، مؤكدا أن جدول المباريات لا يأخذ بعين الاعتبار الظروف الجوية أو الدينية أو أي عوامل أخرى.

وفي ختام حديثه، استنكر معوض استخدام الألفاظ الخادشة في البيانات الرياضية، معتبرا أن الكل ينظر لمصالحه الشخصية دون النظر إلى الصالح العام، مشددا على أهمية أن يتخذ المسئولون قرارات تصب في مصلحة الرياضة المصرية عموما، بعيدا عن مصالح الأندية الفردية والمسئولين.