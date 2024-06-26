نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثروت سويلم يوضح موقفه بشأن الدوري المصري وينفي التمييز ضد الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية، أن الزمالك كان على علم بتفاصيل الدوري المصري ونظامه، ورفض مزاعم التمييز ضد الأهلي، مشيرا إلى أنه لم يتم عرض إقالة عامر حسين كما تم تداوله في وسائل الإعلام.

تصريحات ثروت سويلم في الماتش

وأوضح سويلم خلال حديثه في "برنامج الماتش" على قناة صدى البلد:أن الجدول الزمني لبطولات الكاف يتسبب في تعارضات مع مباريات الدوري المصري، مما يثير استياء الأندية، وأن الرابطة قدمت اقتراحات لحل هذه الأزمة لكن إدارة الزمالك استمرت في قرارها بالانسحاب.

وأشار سويلم إلى أنه تم تقديم اعتذار من جانبه بعد تصريحاته التي أثارت الجدل حول خروج الزمالك من المنافسة على اللقب، مؤكدا احترامه لنادي الزمالك ككيان كبير في الرياضة المصرية والأفريقية.

وفي ختام حديثه، نفى سويلم وجود أي تمييز ضد الأهلي أو أي ناد اخر، مشيرا إلى أن الأمور تسير وفق الإجراءات واللوائح المعمول بها دون تفضيل لأي فريق على آخر.