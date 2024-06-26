نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مارتينيز يصدم تشليي في الدقائق الأخيرة ويطير بالأرجنتين إلى ربع نهائي كوبا أمريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب الأرجنتين في اقتناص فوزًا مثيرًا على حساب تشيلي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024، ليضمن بذلك تأهله رسميًا إلى ربع نهائي البطولة.

نتيجة مباراة الأرجنتين وتشيلي

وسجل لاوتارو مارتينيز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 88 من عمر اللقاء، بعد سيل من الفرص المهدرة من جانب التانجو، قبل أن يأتي نجم إنتر ميلان ويمنح منتخب بلاده ثلاث نقاط ثمينة.

ورفع الأرجنتين رصيده إلى النقطة السادسة في صدارة ترتيب المجموعة الأولى من كوبا أمريكا 2024، ليضمن بذلك تأهله رسميًا إلى الدور ربع النهائي، ويتجمد رصيد تشيلي عند نقطة وحيدة من تعادل يتيم.

تشكيل الأرجنتين أمام تشيلي في كوبا أمريكا 2024

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: مولينا، كريستيان روميرو، ليساندرو مارتينيز، نيكلاوس تاجليافيكو.

خط الوسط: جونزاليس، رودريجو دي بول، إنزو فرنانديز، ماك أليستر.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز.

البدلاء: فرانكو أرماني، لوكاس كوارتا، جونزالو مونتييل، لياندرو باريديس، جيرمان بيزيلا، ماركوس أكونيا، أنخيل دي ماريا، رولي، بالاسيوس، جارناتشو، لو سيلسو، قايدو رودريجيز، نيكولاس أوتامندي، فالنتين كاربوني، لاوتارو مارتينيز.