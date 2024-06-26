نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "عاشق وقائد وأكثر".. النصر يعلن رحيل حارسه وليد عبد الله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مسؤولو الفريق الكروي الأول بنادي النصر السعودي، رحيل وليد عبد الله حارس مرمى الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لينتهي مشواره مع العالمي.

رحيل وليد عبد الله عن النصر

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس، مقطع فيديو أبرز من خلاله العديد من التصديات التي قام بها وليد عبد الله.

وعلق العالمي على مقطع الفيديو الخاص بحارس مرمى الفريق: “عاشق.. قائد.. وأكثر، من كل النصراويين، شكرا وليد عبد الله”.

ويتطلع مسؤولو نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، للتعاقد مع عدة صفقات قوية لتدعيم صفوفهم للموسم الجديد.

وتعد تلك أهم الصفقات هي التعاقد مع حارس مرمى جديد بعد رحيل وليد عبد الله بشكل رسمي.