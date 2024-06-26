نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إكرامي: لماذا يعلق الزمالك الأخطاء التي يقع بها على شماعة التحكيم؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث إكرامي الشحات لاعب منتخب مصر والأهلي السابق عن أزمة نادي الزمالك والغاء مباراة القمة ووجهة نظره بعد مطالبهم لاتحاد كرة القدم ورابطة الأندية بشأن خوض مباريات الدور الثاني.

تصريحات اكرامي الشحات عن ازمة القمة

وقال إكرامي: "التحكيم في كل دوريات بلاد العالم يحصل به اخطاء يجب أن نعلم تلك النقطة جيدا والشكوى من أزمات حكام المباريات بمصر مقدمة من كل الأندية والزمالك إذا علق كل اخطاءه على التحكيم فهو فاشل".

وتابع: "أقول لجماهير الكرة المصرية هل إذا كان تم احتساب هدف زيزو وركلة الجزاء كانت ستحدث هذه الأزمات؟ لا لأنه شعر بالظلم ولكن لا يحق له التمنع عن اللعب والمطالبة بلعب جميع المؤجلات للفرق الأخرى لأن الجدول وضع بموافقة الأندية".

واختتم حديثه: "التحكيم سيئ ولكن أوكد لكم أن الحكام خدموا نادي الزمالك بعدة مباريات سابقة وقرروا لعب مباراة سيراميكا كليوباترا خوفا من تطبيق اللوائح عليهم في حالة الانسحاب من هذه المباراة أيضا".