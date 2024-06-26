النحاس: جميع الأندية تطالب بحل الأزمات التي يتحدث عنها الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - أكد عماد النحاس، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن جميع الأندية تتحدث عن نفس الأزمات التي طالب الزمالك بحلها في الكرة المصرية.

النحاس: جميع الأندية تطالب بحل الأزمات

وقال عماد النحاس في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أزمات الزمالك هي من تتحدث عنها جميع الأندية الأخرى، فالأندية تحتج على قرارات التحكيم وعلى مواعيد المباريات".

وأضاف: "أخر 8 مواجهات في الدوري العام هي من ستحدد بطل المسابقة، وأيضًا الفرق التي ستهبط لدوري الدرجة الثانية.. عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات في موقف صعب، فتحديد جدول المباريات أمرًا ليس سهلًا".

وتابع: "الأهلي والزمالك تأجلت لهما العديد من المباريات بسبب مشاركتهما في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية، وبيراميدز كان سيكون في نفس الموقف إذ استمر في دوري أبطال إفريقيا".

وأكمل: "الأخطاء التحكيمية موجودة في جميع المباريات والبطولات، ولكنها أخطاء جزء من اللعبة، ولا أعتقد أن هناك تعمد في تلك الأخطاء في مباريات الدوري المصري".

وأتم عماد النحاس تصريحاته قائلًا: "هناك علامات استفهام كثيرة على أمور في اتحاد الكرة المصري، ونريد اتحاد الكرة يكون مثاليًا، أو على الأقل تكون نسبة الأخطاء أقل من ذلك".