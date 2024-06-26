نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النحاس: المنافسة على الدوري بين الأهلي وبيراميدز مستمرة لأبعد نقطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عماد النحاس، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن المنافسة على درع الدوري بين الأهلي وبيراميدز مستمرة لأبعد نقطة هذا الموسم.

ماذا قال عماد النحاس عن منافسة الأهلي وبيراميدز؟

وقال عماد النحاس في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بيراميدز حقق أكثر سلسلة انتصارات في تاريخه في الدوري، والفوز يمنحه الثقة، وهو يفوز في وقت الأهلي مازال بعيدًا فيه".

وأضاف: "المقاولون العرب سيبحث عن حقوقه في مباراته أمام بيراميدز لأبعد حد، ولكن ما هو ذنب فريق بيراميدز في تعيين الحكم محمد الحنفي لإدارة تلك المباراة".

وتابع: "بيراميدز في المنافسة على بطولة الدوري، ولكن عند قرار إعادة مباراة المقاولون سيقول البعض إن ذلك تم من أجل تقريب الأهلي من الدوري".

وأتم عماد النحاس تصريحاته قائلًا: "المنافسة على بطولة الدوري هذا الموسم ستستمر حتى الجولة الأخيرة ولأبعد نقطة".