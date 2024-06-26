نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراهيم نور الدين يدافع عن حكم مباراة الزمالك والمصري ويكشف صحة الهدف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث إبراهيم نور الدين الحكم الدولي عن أزمة نادي الزمالك والغاء مباراة القمة ووجهة نظره بعد مطالبهم لاتحاد كرة القدم ورابطة الأندية بشأن خوض مباريات الدور الثاني وهل صحيح الغاء هدف الفارس الأبيض أمام المصري؟

إبراهيم نور الدين يدافع عن حكم مباراة الزمالك والمصري

وقال نورالدين: "لا يوجد حكام تتعمد الأخطاء أو الظهور بشكل سيئ غير عادل لأي فريق من الفرق المتنافسة بالمباريات ولا يوجد قرار يساوى قرار تقنية الفيديو "var".

وتابع: "أنا مع قرار الحكام دائما لأنهم بالطبع لن يتعمدون احتساب أو عدم احتساب الأهداف والوقوع بمثل هذه الأخطاء وإذا كان هناك رجوع لتقنية الفيديو يكون بناءا على صورة واضحة أمامهم".

واختتم حديثه: "أحمد الغندور تعرض للظلم بعد هذا الهجوم عليه لأن الحكم المساعد وتقنية الفيديو أكدوا عدم احتساب الهدف للاعب الزمالك أحمد سيد زيزو وبهذا فهو لم يخطئ بقراره".