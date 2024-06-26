نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة الأرجنتين ضد تشيلي في كأس كوبا أمريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق المنتخب الأرجنتيني فوزًا هاما على نظيره منتخب تشيلي، بهدف نظيف، في المباراة المثيرة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كوبا أمريكا.

حيث انطلقت صافرة مباراة منتخب الأرجنتين ضد تشيلي، في تمام الساعة الرابعة فجرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والخامسة بتوقيت أبو ظبي.

أهداف مباراة الأرجنتين ضد تشيلي في كوبا أمريكا

ونجح اللاعب لاوتارو مارتينيز مهاجم المنتخب الأرجنتيني، في تسجيل هدف قاتل في شباك منتخب تشيلي، عند الدقيقة 88 من عمر الشوط الثاني.

وارتفع رصيد منتخب الأرجنتين إلى صدارة جدول ترتيب مجموعته الأولى، برصيد 6 نقاط، بينما توقف رصيد منتخب تشيلي عند المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

