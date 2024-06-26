نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأرجنتين القادمة في كوبا أمريكا عقب الفوز على تشيلي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، من خطف فوز قاتل في شباك منتخب تشيلي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس كوبا أمريكا.

موعد مباراة الأرجنتين القادمة في كوبا أمريكا

ويستعد المنتخب الأرجنتيني، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره منتخب بيرو، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس كوبا أمريكا.

وستنطلق صافرة مباراة منتخب الأرجنتين مع نظيره بيرو، يوم الأحد المقبل الموافق 30 يونيو، وذلك في تمام الساعة الثالثة فجرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والرابعة فجرا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين ضد بيرو في كأس كوبا أمريكا

Sport TV2 Portugal

Caracol Nacional TV

Premier Sports 1 HD

L'Equipe TV

IRIB Varzesh

Sportdigital

Canal + Sport 1 Afrique

Varzish Sport HD

V Sport Premium HD

Vamos HD#

V sport 1 HD Norge

Sportitalia

Football HD tjk

Max Sport 3 HD

Arena Sport 1 HD Montenegro

Arena 4 HD Hungary

Arena Sport 1 HD Premium Serbia

QQ Sports Live

RTVS Sport

