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أحمد جودة - القاهرة - يسعي نادي برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا، للحصول على خدمات نيكو ويليامز نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيك بيلباو ضمن فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

صفقة تبادلية تُقرب برشلونة من حسم التعاقد مع الماتادور الإسباني

وتبدأ فترة الانتقالات الصيفية في الدوري الإسباني يوم الإثنين الموافق الأول من يوليو 2024. على أن تكون نهاية الميركاتو الصيفي في إسبانيا، يوم الإثنين 2 سبتمبر 2024.

وقال دافيد بيرنابيو صحفي "سبورت" الإسبانية أن برشلونة قدم عرضا رسميًا إلى أتلتيك بيلباو من أجل التعاقد مع نيكو ويليامز خلال الساعات القليلة الماضية.

وأضاف بيرنابيو:" العرض المقدم من قبل النادي الكتالوني إلى أتلتيك بيلباو هو 40 مليون يورو مقسمة على دفعتين بالإضافة إلى إينيغو مارتينيز مدافع برشلونة".

وأكمل أن مسؤولي أتلتيك بيلباو يدرسون العرض المقدم من قبل برشلونة للرد عليه خلال الأيام القادمة.

ويعمل النادي الكتالوني على تدعيم صفوفه بقوة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل المنافسة على جميع البطولات في الموسم المقبل.

