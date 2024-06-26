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أحمد جودة - القاهرة - يعمل مسؤولي نادي برشلونة الإسباني على قدما وساق لحسم ملف الصفقات الجديدة، التي يعمل النادي الكتالوني على إبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

برشلونة يقدم 35 مليون يورو لحسم كبرى صفقاته الصيفية

ويسعي برشلونة إلى تدعيم صفوفه بقوة في الميركاتو الصيفي من أجل المنافسة على جميع البطولات في الموسم المقبل.

وقال دافيد بيرنابيو صحفي "سبورت" الإسبانية أن برشلونة سيقدم 30+5 مليون يورو إلى باير ليفركوزن الألماني من أجل حسم التعاقد مع الهولندي فريمبونغ.

ويعد اللاعب الهولندي إحدي مطالب الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة الجديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يريد فليك التعاقد مع نجم ليفركوزن في الميركاتو الصيفي.

