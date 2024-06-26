نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل منتخب البرتغال المتوقع لمواجهة جورجيا في يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب البرتغال لمواجهة نظيره منتخب جورجيا وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور مجموعات بطولة يورو 2024.

ويدخل المنتخب البرتغالي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد التأهل لدور الستة عشر من البطولة عقب احتلال صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط.

بينما يأمل منتخب جورجيا بالفوز من أجل التأهل ضمن أفضل ثوالث في البطولة.

التشكيل المتوقع للبرتغال في مواجهة جورجيا

جوزيه سا

ديوغو دالوت - دانيلو بيريرا - أنطونيو سيلفا - نيلسون سيميدوماتيوس نونيش - جواو نيفيس - جواوا بالينيا-فرانشيسكو كونسيساو - كريستيانو رونالدو - جواو فليكس

موعد مباراة البرتغال وجورجيا في اليورو

تنطلق صافرة بداية المواجهة في تمام الساعة العاشرةً مساءً بتوقيت مصر ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وجورجيا في اليورو

تنقل المسابقة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط بينما ستذاع مباراة البرتغال تحديدا عبر قناة beIN Sports HD 1 MAX.