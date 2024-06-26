نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوم من العيار الثقيل على رادار الكرة السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير إعلامي سعودي أن وسطاء تابعين للجنة الاستقطاب في دوري روشن السعودي، يسعون إلى الحصول على موافقات من لاعب ميلان، البرتغالي رافاييل لياو، ومدافع ليفربول، الهولندي فيرغيل فان دايك، وقائد مانشستر سيتي، البلجيكي كيفين دي بروين، وقائد إنتر ميلان، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، للانضمام إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل.

نجوم من العيار الثقيل على رادار الكرة السعودية

وكشف مصدر أوروبي خاص، رفض الإفصاح عن اسمه لصحيفة "الرياضية" السعودية أسماء الأندية السعودية التي سيذهب إليها النجوم الـ4، مكتفيًا بقوله: "يبدو أن الأندية ستحدد لاحقًا بعد الحصول على موافقات اللاعبين".

كشف تقرير إعلامي سعودي أن وسطاء تابعين للجنة الاستقطاب في دوري روشن السعودي، يسعون إلى الحصول على موافقات من لاعب ميلان، البرتغالي رافاييل لياو، ومدافع ليفربول، الهولندي فيرغيل فان دايك، وقائد مانشستر سيتي، البلجيكي كيفين دي بروين، وقائد إنتر ميلان، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، للانضمام إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل.

وكشف مصدر أوروبي خاص، رفض الإفصاح عن اسمه لصحيفة "الرياضية" السعودية أسماء الأندية السعودية التي سيذهب إليها النجوم الـ4، مكتفيًا بقوله: "يبدو أن الأندية ستحدد لاحقًا بعد الحصول على موافقات اللاعبين".