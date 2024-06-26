نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول أزمات نجم ريال مدريد مع مهاجم البارسا.. مبابي يسب ليفاندوفسكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد ختام دور المجموعات في منافسات المجموعة الرابعة حدث مثير، خلال مواجهة المنتخب الفرنسي مع نظيره البولندي، والتي انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لكل منتخب.

وضمن المنتخب الفرنسي تأهله إلى دور الستة عشر من البطولة، حيث ينتظر وصيف المجموعة الخامسة.

- مبابي يهين ليفاندوفسكي

وكشف راديو مونت كارلو الفرنسي، تفاصيل المشادة التي حدثت بين نجم الديوك الفرنسية، كيليان مبابي، وقائد منتخب بولندا ومهاجم برشلونة، روبرت ليفاندوفسكي.

حيث وجه ليفاندوفسكي ضربة في وجه مبابي، خلال محاولته الحفاظ على الكرة، وقت تدخل مشترك مع مبابي في الدقيقة 88.

وتابعت، يد ليفاندوفسكي احتكت بوجه مبابي الذي يعاني من كسر في الأنف ويخوض المباريات بقناع طبي.

وأوضحت أن نجم ريال مدريد الجديد انفعل بشدة على قائد بولندا بعبارة خارجة (ابن العاهرة).

وأختتمت، مبابي نجح في السيطرة على غضبه وشهدت صافرة انتهاء المباراة مصافحة كلا اللاعبان وتبادل الأحضان.

