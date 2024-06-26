نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة تركيا والتشيك في يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي الكرة الأوروبية مباراة تركيا والتشيك في بطولة يورو 2024 والمقامة حاليا في ألمانيا.

يتواجد منتخب تركيا والبرتغال في المجموعة السادسة في يورو 2024 برفقة منتخبات التشيك وجورجيا.

ويحتل منتخب البرتغال صدارة المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط بينما جاء منتخب تركيا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط في حين يحتل منتخب التشيك المركز الثالث برصيد نقطة واحدة ويتذيل منتخب جورجيا المجموعة برصيد نقطة واحدة.

موعد مباراة تركيا والتشيك في يورو 2024

من المقرر أن تقام مباراة تركيا والتشيك يوم الأربعاء 26 يونيو 2024 على ملعب فولكسبارك في ألمانيا وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة السادسة من بطولة يورو 2024.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تنقل المباراة حصريا عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية beIN Sports HD 2 Max وسيقوم حفيظ دراجي بالتعليق على أحداث اللقاء.

تشكيل تركيا المتوقع لمواجهة التشيك

حراسة المرمى: ميرت جونوك

خط الدفاع: فريدي كاديجلو – ساميت أكايدين – عبد الكريم بارداكسي – ميرت مولدور

خط الوسط: هاكان كالهان أوغلو – جان أيهان - كنان يلديز - أوركون كوكو - أردا جولر

خط الهجوم: باريش ألبير يلماز

تشكيل منتخب التشيك المتوقع لمباراة تركيا في يورو 2024

حراسة المرمى: جيندريتش ستانكيتش.

الدفاع: توماس هوليش - روبن هراناتش - لاديسلاف كريجتشي - فلاديمير كوفال.

الوسط: توماس سوتشيك - لوكاش بروفود - أنتونين باراك - ديفيد جوراسيك.

الهجوم: جان كوتشا - باتريك شيك.