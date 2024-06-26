نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم منتخب مصر السابق ينتقد الزمالك بسبب الانسحاب ضد الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد مجدي طلبة، نجم منتخب مصر السابق، أنه يرفض قرار مجلس إدارة نادي الزمالك بعدم خوض مباراة النادي الأهلي في قمة بطولة الدوري الممتاز.

واعتذر نادي الزمالك عن المشاركة ضد الأهلي، في المباراة التي كان من المقرر أن تقام يوم أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين.

تصريحات مجدي طلبة

وقال مجدي طلبة خلال تصريحات تلفزيونية: من وجهة نظري أن فريق الزمالك أخطأ بالانسحاب أمام الأهلي وخسر 3 نقاط مهمة في مشوار مسابقة الدوري الممتاز وكان يجب أن يخوض المباراة.

وتابع طلبة: نادي الزمالك ضلع مؤسس للكرة المصرية وكان يجب أن يشارك في مباراة القمة أمام النادي الأهلي.

