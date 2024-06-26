نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول رد من مدرب إنجلترا عقب قذفه بالأكواب الفارغة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا على الهجوم الذي تعرض له من جانب الجماهير الإنجليزية، عقب انتهاء مباراته أمام منتخب سلوفينيا سلبيا، في ختام منافسات دور المجموعات.

وتصدر المنتخب الإنجليزي، المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط من فوز وتعادلين، لتقوم الجماهير بقذف الاكواب الفارغة أثناء توجهه إلى تحية الجماهير بسبب سوء الأداء.

- تعليق ساوثجيت على هجوم الجماهير

وأكد ساوثجيت في حديثه:" أعلم جيدا ما حدث، ولكن هذا لن يكون سبب في اي تراجع من ناحيتي الشئ المهم هو استمرار مساندة الجماهير لنا في المباريات المقبلة".

وتابع: "أعرف جيدا ماذا يقال عني، ولكن هذا أفضل بالنسبة لي أن تقوم الجماهير بمهاجمتي، عن أن يقوموا بمهاجمة اللاعبين".

واشار:" تلك الأحداث تخلق جو عام غير عادي ولم أشاهد أي فريق آخر يتأهل ويقابَل بنفس الشيء".

وأوضح: "أتفهم ذلك، ولن أتجاهله، لكنني فخور جدًا باللاعبين لكيفية عملهم ضمن هذه الأجواء".

