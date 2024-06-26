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أحمد جودة - القاهرة - استقر مسئولو نادي الزمالك على إختيار الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم النسائية إستعدادًا للموسم الجديد، وعلم "دوت الخليج الرياضي" من مصدر مطلع أن مجلس إدارة نادي الزمالك قرر تعيين عادل حسين مديرًا فنيًا لفريق الزمالك النسائي،ومحمود خميس مدرب عام، وشرين العياط مدير إداري، على أن يتم الإعلان الرسمي عن تشكيل الجهاز الفني والإداري غدًا الخميس.

دوت الخليج الرياضي ينفرد بتشكيل الجهاز الفني لفريق كرة القدم النسائية في الزمالك

وكان قد قرر مسئولو نادي الزمالك المشاركة في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية في الموسم الجديد 2024-2025.

وخاطبت إدارة نادي الزمالك رسميًا مسئولو إتحاد كرة القدم برغبة النادي في المشاركة بمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية موسم 2024-2025.

وجاء ذلك في إطار إستجابة الأندية المصرية لتعليمات الإتحاد الدولي لكرة القدم والإتحاد الأفريقي بضرورة وجود فريق لكرة القدم النسائية داخل الأندية كشرط للحصول على رخصة الأندية وإعتمادها من الكاف.

وبناءًا عليه قررت عدد من الأندية المصرية البدء في تكوين فرق أولى لكرة القدم النسائية للمشاركة في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية ومنهم على سبيل المثال لا الحصر، أندية الأهلي والزمالك والإتحاد السكندري والإسماعيلي وأنبي، وقد تشهد الأيام القادمة إعلان عدد أخر من الأندية المصرية المشاركة في الدوري المصري لكرة القدم النسائية.

