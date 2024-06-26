نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وجورجيا في يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد مساء اليوم الأربعاء الموافق السادس والعشرين من شهر يونيو الجاري مباراة بين منتخبي البرتغال وجورجيا على ملعب "فيلتنيس أرينا" في ختام جولات مرحلة المجموعات بكأس أمم أوروبا 2024.

ويحتل منتخب البرتغال صدارة المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مباراتين، فيما يتذيل منتخب جورجيا الترتيب برصيد نقطة واحدة، بعد التعادل في مباراة وخسارة أخرى.

موعد مباراة البرتغال ضد جورجيا في كأس أمم أوروبا

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة البرتغال ضد جورجيا اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ضد جورجيا في كأس أمم أوروبا

سيتم نقل وإذاعة مباراة البرتغال ضد جورجيا مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس أمم أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein max 1HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.