نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاو يرحل إلى السعودية.. حقيقة مفاوضات الخلود لضم نجم الأهلي وموقف اللاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ترددت أنباء عديدة في الفترة الأخيرة عن اقتراب رحيل الجنوب إفريقي بيرسي تاو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وتداولت الصحف نبأ حول وجود عرض سعودي للحصول على خدمات لاعب الأهلي في الميركاتو القادم.

- موقف تاو من الرحيل عن الأهلي

وأكدت مصادر في الوقت الحالي على وجود عرضا بالفعل للنجم الجنوب إفريقي من فريق الخلود السعودي، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأوضح، أن اللاعب لم يفكر في ترك الأهلي أو المطالبة بالرحيل، حيث تعد رغبته الأولى هي البقاء داخل القلعة الحمراء في المواسم القادمة.

واشارت المصادر، أن الحالة الوحيدة الذي سوف يوافق اللاعب على رحيله من الفريق، هو رغبة الأهلي في الاستغناء عنه أو خروجه من حسابات المدير الفني السويسري مارسيل كولر.

