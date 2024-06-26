القنوات الناقلة لمباراة بلجيكا وأوكرانيا في يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - يواجه منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم مع نظيره أوكرانيا مساء اليوم الأربعاء 26-6-2024 على ملعب "مرسيدس بنز أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا 2024.

ويحتل منتخب بلجيكا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، بعد الفوز في مباراة وخسارة أخرى، فيما يحتل منتخب أوكرانيا المركز الأخير بنفس عدد النقاط متأخرًا بفارق الأهداف.

موعد مباراة بلجيكا ضد أوكرانيا في كأس أمم أوروبا

تنطلق صافرة البداية لمباراة بلجيكا ضد أوكرانيا اليوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، الرابعة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة بلجيكا ضد أوكرانيا في كأس أمم أوروبا

يمكنكم مشاهدة مباراة بلجيكا ضد أوكرانيا مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس أمم أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein max 1HD، بتعليق المعلق اليمني حسن العيدروس.