نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 50 مليون جنيه.. أحمد فتحي يكشف خطة الزمالك لخطفه من الأهلي وموقف الخطيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر أحمد فتحي نجم نادي بيراميدز الحالي والأهلي السابق، مفاجأة من العيار الثقيل حول حقيقة مفاوضات نادي الزمالك لضمه في المواسم السابقة.

وتحدث فتحي خلال وجوده ضيفا مع ابراهيم فايق عبر شاشة قناة إم بي سي مصر 2، عن خروجه من الأهلي والعروض القوية التي وصلت إليه من الغريم التقليدي، نادي الزمالك.

- فتحي يتحدث عن مفاوضات الزمالك

وأكد فتحي في حديثه عن انسحاب الزمالك أمام الأهلي الأخير:" هذا القرار ضد مصلحة بيراميدز، لأن الرابح الوحيد هو الأهلي، المنافس الأول لنا على لقب الدوري هذا الموسم".

وتابع:" هذا ضد العدل أن يفوز فريق بنقاط المباراة دون خوض اللقاء بسبب انسحاب المنافس".

وأختتم:" الخطيب غضب مني بسبب أنباء مفاوضات الزمالك معي وقت رحيل عبد الله السعيد من الأهلي، ظن أنني وافقت، الزمالك تفاوض معي عن طريق إسماعيل يوسف وعرضوا 50 مليون جنيه لضمي ورفضت بسبب عشقي للأهلي وجماهيره".

