نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية| الصن: أرسنال يطارد موهبة بلجيكية.. وديلي ميل: تين هاج مستمر مع مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الأربعاء الموافق 26-06-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

توتنهام مهتم بمهاجم كريستال بالاس الإنجليزي إيبيريتشي إيزي البالغ من العمر 25 عامًا ويمكن أن يتطلع إلى تفعيل شرط الإفراج في عقده. (توك سبورت)

برايتون مهتم بلاعب خط الوسط الإنجليزي كيرنان ديوسبري هول البالغ من العمر 25 عامًا في ليستر. (تلجراف)

استفسر أرسنال عن التعاقد مع المهاجم البلجيكي يوهان باكايوكو البالغ من العمر 21 عامًا من نادي بي إس في أيندهوفن. (DHNet)

لا يزال بايرن ميونيخ مهتمًا بلاعب خط الوسط البرتغالي جواو بالينيا البالغ من العمر 28 عامًا، لكنه أقل بكثير من تقييم فولهام البالغ 60 مليون جنيه إسترليني. (تلجراف)

أستون فيلا يفكر في التعاقد مع جناح سبورتنج لشبونة

يفكر أستون فيلا في التعاقد مع جناح سبورتنج لشبونة بيدرو جونكالفيس البالغ من العمر 25 عامًا. (أبولا)

يجري إبسويتش محادثات متقدمة مع المدافع الإنجليزي بن جونسون البالغ من العمر 24 عامًا بشأن انتقال مجاني عندما ينتهي عقده مع وست هام الأسبوع المقبل. (إيست أنجليان ديلي تايمز)

مانشستر يونايتد يرغب في ضم رابيو

أجرى مانشستر يونايتد محادثات مع يوفنتوس بشأن التعاقد مع أدريان رابيو، لكنه يواجه منافسة من أرسنال وأستون فيلا على لاعب خط الوسط الفرنسي البالغ من العمر 29 عامًا. (team talk)

يهتم نوتنغهام فورست وبرايتون بالجناح الغاني إدموند بايدو البالغ من العمر 18 عامًا في نادي سوغندال النرويجي. (سكاي سبورتس)

من المقرر أن يوقع مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاج عقدًا جديدًا مع النادي. (فابريزيو رومانو)

تين هاج (54 عاما) سيحتفظ بلقب "المدرب" في مانشستر يونايتد رغم الحديث عن دور "المدرب الرئيسي" (ديلي ميل)

قد يكون برشلونة مهتمًا بصفقة إعارة للجناح الإنجليزي جادون سانشو البالغ من العمر 24 عامًا بعد إجراء محادثات مع مانشستر يونايتد. (سبورت)